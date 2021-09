Militante antivacina morre de Covid-19 e deixa 4 filhos

A norte-americana Kristen Lowery, de 40 anos, morreu de covid-19 no último dia 15, em Escalon, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a mulher afirmava ser antivacina, era contra o uso de máscaras e disseminava teorias conspiratórias sobre a pandemia.

“Sem máscara, sem mordaça, não vacinada e sem medo”, escreveu Kristen, em protesto contra a vacinação nas redes sociais.

Segundo informações do Daily Mail, prints do Facebook mostram que membros de sua família informaram que a mulher foi internada no início do mês.