Ministro da Educação desembarca no Acre e é recepcionado por Mailza e líderes políticos

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, já está no Acre. Ele acaba de desembarcar no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, como adianta ao ContilNet a assessoria de comunicação da senadora Mailza Gomes. A senadora, com grande comitiva, foi receber o ministro.

Receberam Milton o senador Sérgio Petecão, deputado federal Alan Rick, prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e membros das equipes dessas lideranças.

Milton cumpre, no Acre, agenda de inaugurações, visitas técnicas e reuniões. O convite partiu da senadora Mailza que, em nome da Ufac e Ifac, apresentou a necessidade – e obteve sucesso.

Compromissos de Milton no Acre

Entrega de 35 ônibus do programa Caminhos da Escola, adquiridos pelo Governo do Acre, 10 caminhões do programa Alimenta Brasil e apresentação do projeto do Parque Tecnológico do Acre, no Teatro Universitário da Ufac e da inauguração do Serviço de Psicologia da Ufac, a partir das 10h, ambos na sede do campus em Rio Branco;

Atendimentos via equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão responsável pela execução das ações e programas da educação básica no país, como a alimentação e o transporte escolar. A equipe vai atender prefeitos de todos os municípios para tirar dúvidas sobre os recursos disponíveis e como ter acesso aos programas do Ministério da Educação. Os atendimentos serão no Teatro Universitário da Ufac.

Lançamento da Cápsula do Tempo da Reitoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) e entrega da 3ª fase da obra do campus Avançado Baixada do Sol (antiga Escola da Floresta). Os eventos serão realizados na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, a partir das 08h, local onde está sendo construída a sede própria da Reitoria.

Confira fotos (créditos: Assessoria – Senadora Mailza)