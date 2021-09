Monólogo “Dona Helena” acontece dia 29 de setembro em Rio Branco; saiba mais

Siga meu Instagram: @beth_news_

A taquigrafa da Assembleia Legislativa Alice Wolter foi aniversariante do dia 23.

Fã de carteirinha dos tradicionais Bailes do Havaí o professor Ananias Beltrão exigiu da família que seu aniversário de 60 anos tivesse seu tema preferido e assim foi feito no último fim de semana no sítio de amigos na Estrada de Porto Acre. Começou sábado e terminou domingo, muito a contragosto do animado aniversariante.

Roberta Neves curtindo as primeiras férias desde que começou a pandemia. E o primeiro pit stop foi em Angra dos Reis.

Como é sabido através da imprensa, estudantes do sexo feminino, professoras e outras funcionárias da educação devem usar burcas pretas em escolas e universidades. Como forma de protestar contra um código de vestimenta imposto pelo Taleban desde que assumiu o poder no Afeganistão, mulheres afegãs em todo o mundo iniciaram um movimento online de protesto. Elas têm postado fotos nas redes sociais vestindo roupas coloridas, acompanhadas de hashtags como #AfghanistanCulture (cultura afegã) e #DoNotTouchMyClothes (não toque nas minhas roupas). As informações são da revista People.

O Taleban tem imposto seguidas normas repressivas, sobretudo contra as mulheres. No caso do código de vestimenta, a exigência é para que estudantes do sexo feminino, professoras e outras funcionárias do sistema educacional usem burcas pretas dentro das escolas e universidades.

O protesto virtual começou após viralizar uma foto de estudantes do sexo feminino vestidas de preto e agitando bandeiras do Taleban em uma sala de aula de uma universidade em Cabul, a capital afegã.

“Nenhuma mulher jamais se vestiu assim na história do Afeganistão. Isso é totalmente estranho à cultura afegã. Publiquei minha foto no tradicional vestido afegão para informar, educar e dissipar a desinformação que está sendo propagada pelo Taleban “, disse a Dra. Bahar Jalali, cuja biografia diz que é historiadora e “fundadora do Primeiro Programa de Estudos de Gênero no Afeganistão”.

O governo interino instituído pelo Taleban é formado exclusivamente por homens que militavam no grupo e são, assim, tidos como leais ao movimento extremista. É um gabinete notadamente linha-dura e sem nenhuma mulher, contrariando a promessa prévia de que seria inclusivo.

No prédio onde antes funcionava o Ministério da Mulher, agora uma placa indica que virou a sede do “Ministério de Oração e Orientação e Promoção da Virtude e Prevenção do Vício”, segundo a agência Reuters. As portas do edifício foram fechadas, e as mulheres que ali trabalhavam têm sido proibidas de entrar. Funcionárias que vinham tentando trabalhar foram orientadas a voltar para suas casas.

O casal Davidson Soares e Luana Freitas aproveitou o primeiro aninho da filha Alice para realizar seu batizado na catedral de Brasília.

Na ditadura de Cuba, as crianças são obrigadas a repousar em sala de aula, verdadeiro absurdo dirão muitos. No entanto, é de lá que saem a maioria dos formados em medicina humanitária. Será que o Brasil tem mesmo muito a ensinar a Cuba? No Rio de Janeiro, por exemplo, as crianças para sobreviverem, precisam se abrigar embaixo das cadeiras quando passa o helicóptero da polícia atirando.

O monólogo “Dona Helena” ganhou nova montagem e será apresentado pelo ator e produtor cultural César Júnior, de forma presencial, no dia 29 de setembro, na Usina de Arte João Donato, com financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. São abordados temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia. A produção e codireção é do próprio ator, que é formado pela escola centenária Martins Pena e acadêmico da UNIRIO. A foto é de Ramon Aquim.

Fazendo parte do casting de modelos da Elite, do Rio de Janeiro, a empresária Zayra Ayache preparando seu book.

Meu querido amigo e colega Marcelo Regis, jornalista, produtor e apresentador da RedeTV de Rondônia foi agraciado com o título de Comendador no 4º Encontro Amazônico da Câmara Brasileira de Cultura e a Academia de Ciências e Artes. Na ocasião foi realizada a entrega de Comendas e Certificações, à personalidades e instituições, cujo o trabalho é de grande relevância para o desenvolvimento educacional, social, cultural e artístico da Região Amazônica.

A Câmara Brasileira de Cultura é uma ONG de nível Nacional, reconhecida nas Américas; do Sul e Central, Caribe, Europa. Representa o universo Acadêmico, por intermédio dos seus Conselhos e Acadêmicos da Academia de Ciências e Artes. Na foto o Comendador Marcelo Regis, com o Presidente da Câmara Brasileira de Cultura, e o também jornalista, Gualter Carrara Júnior. Parabéns. Honraria justa e merecida querido!

*Para quem curte numerologia e compreende as coincidências da vida. O apagão da Era FHC voltou. A Fome da Era FHC Voltou. A falta de comida nos quarteis também voltou. Tudo isto está acontecendo AGORA 2021 e não em 2001. Como diria Chitãozinho e Xororó, são evidências.

*Nunca se deixem enganar sobre o caráter e moral de uma pessoa só porque ela diz que tem a mesma ideologia que a sua, que você julga ser superior ou correta. Quem usam de escudo moral, não é diferente das que usam Deus e a família. Uma pessoa tem que ser justa, humana e ética porque isso são princípios básicos para conviver em sociedade, não por utopias, religião ou muletas identitárias. Cuidado, principalmente com aqueles que arrotam santidade ou excesso de sinalização de virtudes, são geralmente mais hipócritas. Observem também quando “melhoram de vida”, esquecem o passado e se tornam arrogantes e vingativas. Quer conhecer alguém veja ela ter acesso a algum tipo de poder, essa máxima é uma realidade!

*E em Nova York entramos pela porta dos fundos, levamos a Covid e passamos vergonha na ONU no débito ou no crédito??? Oh! My Good! Não foi bem assim!!!

*E o presidente Jair Bolsonaro ainda tirou onda. “Deveria ter entrado pela porta da frente do hotel, porque tinha mais jornalista do que manifestante”. Que figura!!! Morri!!!

*Na verdade ele omitiu estatísticas recentes porquê de fato a Amazônia é nossa. Os índios brasileiros possuem mais terras os alemães e os franceses juntos. O Brasil alimenta o mundo. Repudiamos o terrorismo sim. Agora tem vacina pra quem quiser tomar. Não ao passaporte sanitário e liberdade não tem preço. Como eu disse, ele omitiu fatos e números recentes, mas mentir, de todo, não mentiu.

*Joe Biden, que se elegeu vendendo imagem de populista prometendo receber bem os imigrantes, ganhou muitos votos com essa “política”, botou a polícia a cavalo atrás dos refugiados haitianos. Também prometeu diminuir a tributação e fez o contrário: aumentou os impostos. Políticos só mudam de status e lugares, mas as ações são as mesmas. E os americanos arrependidos amargam a saída de Donald Trump. Quem diria!

*O problema das redes sociais é o delay do eco. Rola um grito e o eco fica cinco dias repetindo o mesmo grito. Isso é até pior do que o significado, geralmente equivocado, dos gritos que se dá. Sejamos mais criativos na criação, sabemos que enjoa, não adianta muito e dá uma preguiça mortal, mas, na ausência de algo original e/ou importante de ser postado, vale mais não postar é nada. Assim, pelo menos, fica menos repetitivo o eco insuportável. Todo mundo já postou sobre um assunto? Não precisamos postar mais. A nossa opinião individual nem sempre é tão relevante assim. Se já nos sentimos contemplados por todos os veículos de comunicação, vale seguir pra próxima pauta ou calar. Ocupar a pauta também é isso, por mais paradoxal que possa parecer.

*Ando por salas dos mortos, ruas dos mortos, cidades dos mortos; homens sem olhos, homens sem vozes; homens com sentimentos manufacturados e reações padrão; homens com cérebros de jornal, almas de televisão e ideias de escola secundária.

Charles Bukowski

Reflexão

Em uma noite fria um bilionário encontrou um velho pobre na rua.

– Você não sente frio por estar do lado de fora e sem casaco?

– Perguntou o bilionário.

– Tenho, mas me acostumei com isso. – Disse o pobre velho.

– Espere por mim, pois entrarei em minha casa agora e trarei um casaco para você. Volto logo! – Disse o bilionário entrando em sua casa.

O pobre homem ficou tão feliz e disse que o esperaria. O bilionário entrou em casa, ficou ocupado e se esqueceu do pobre homem. Pela manhã ele se lembrou do velhinho e saiu para procurá-lo, mas o encontrou já morto por causa do frio e uma carta ao lado dizendo:

“Quando eu não usava roupas quentes, tinha o poder de dar um jeito e lutar contra o frio por estar acostumado a isso, mas quando você prometeu me ajudar, eu me apeguei à sua promessa e perdi meu poder de resistir.”

MORAL: Não dê esperança a alguém se realmente não for cumprir o prometido. Sua promessa pode não significar nada para você, mas pode ser a diferença na vida de quem acreditou em suas palavras.