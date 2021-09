Multicampeão mundial de boxe revela ter sido estuprado por mulher

Multicampeão mundial de boxe, Oscar de La Hoya prepara seu retorno aos ringues para o próximo dia 11 de setembro, quando encara Vitor Belfort na cidade de Los Angeles (EUA). No entanto, seu nome se tornou notícia por um assunto fora do âmbito esportivo.

Em recente entrevista ao site do jornal ‘Los Angeles Times’, De La Hoya, de 48 anos, revelou que sofreu um estupro quando ainda era uma criança. O segredo, por sinal, foi mantido por mais de 30 anos pelo atleta que fez fama e fortuna do final dos anos 90 ao início dos anos 2000.

“Fui estuprado aos 13 anos, por uma mulher, uma mulher mais velha. Tinha 13 anos, perdi minha virgindade, basicamente sendo estuprado”, afirmou. “Eu estava no Havaí, acho que em algum torneio. Ela tinha mais de 35 anos”.

De acordo com a reportagem do jornal, o desconforto do veterano ao relatar o fato foi evidente e o clima só voltou a melhorar quando ele retomou o duelo como assunto. De olho na disputa contra o brasileiro, ex-campeão do UFC, De La Hoya, que não compete desde 2008, garantiu que o lado financeiro não é sua principal motivação. “Faço isso apenas por mim”, finalizou.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, De La Hoya acumulou 39 vitórias como profissional, em cartel que ainda conta com seis derrotas. Por sua vez, Vitor Belfort, quatro anos mais novo, soma 26 triunfos e 14 derrotas no MMA. Já no pugilismo profissional, o carioca venceu por nocaute a única apresentação que fez.