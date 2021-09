Na fronteira, homem é encontrado decapitado com sinais de tortura e bilhete ao lado

Um homem foi encontrado morto no fim da tarde dessa segunda-feira (27), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã. Esta foi a quarta execução na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, desde sábado (25). Ninguém foi preso.

Segundo Marcos Pietro, médico legista que atendeu à ocorrência, o corpo apresentava indícios de ter sido torturado poucas horas antes de ter sido jogado no local onde foi encontrado.

Ele tinha um corte profundo no peito e sem rigidez cadavérica. Não portava documentos pessoais e a suspeita é que seja brasileiro, pois não consta no sistema paraguaio cidadão com características físicas dele.

Junto ao corpo foi encontrado um bilhete escrito à mão: “Nois do Crime estamos deixando claro, que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses Justiceiros seja lá quem for. ASS: CRIME”.

