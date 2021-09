Nicole Bahls revela que casamento não tem volta: “Minha vida está em paz”

Nicole Bahls voltou a comentar sobre o fim do casamento com Marcelo Bimbi e revelou que a decisão é definitiva, mas que está tranquila com a nova fase.

“Minha vida está em paz, tranquila. Estou trabalhando bastante. Depois de oito anos casada, estou voltando a me adaptar à vida de solteira”, contou Nicole em entrevista a Quem.