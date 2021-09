O ‘sim’ de Gabrielle Freitas e Gustavo Cioffi: casal acreano abre álbum de casamento e fotos são de tirar o fôlego!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Entra ano, sai ano, e o amor nunca sai de moda. Os noivos Gabrielle Freitas e Gustavo Cioffi seguiram a tradição e selaram um compromisso para toda a vida no dia 3 de setembro, em cerimônia religiosa na Paróquia São Peregrino em Rio Branco.

Após o aguardado “sim”, os filhos de Gercineide Sampaio e Marcilin da Silva Freitas, e Sandra Regina Cioffi e Edimar Silveira de Oliveira (in memorian), recepcionaram seus amigos e seus familiares no Afa Jardim para uma festa intimista. E a comemoração desse amor foi a altura! Os recém-casados estavam animadíssimos, afinal, a noite foi embalada pela trilha sonora do Dj Borges.

Os pombinhos confiaram todos os detalhes do casamento nas mãos de Anny Cerimonial e, claro, tudo ficou simplesmente deslumbrante!

E a lua de mel? Gabrielle e Gustavo Cioffi estão curtindo os litorais de Pernambuco e Alagoas.

Os convidados foram testemunhas de uma união inspiradora, cheia de amor e carinho, e a nossa coluna recebeu todos os cliques com exclusividade. Os clique são do fotógrafo Lenno Azevedo.

