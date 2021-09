Pânico na Transacreana: incêndio de grandes proporções atinge área de mata; fotos e vídeo

Um incêndio de grandes proporções assustou os moradores do Ramal do Joca, na noite desta segunda-feira (21). O fato aconteceu em uma área de mata no km 2 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, o incêndio começou por volta das 13h e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por populares. Sem a intervenção dos profissionais, o fogo se alastrou e chegou em uma área de campo aberto, onde se aproximou das residências e da Estrada da Transacreana.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender um acidente de trânsito no km 58, próximo a Vila Verde, mas como não havia visibilidade na pista, o Samu pediu apoio aos bombeiros, que chagaram ir aí local apenas com uma caminhonete e não conseguiu controlar o fogo, e mesmo assim tendo baixa visão da estrada, os socorristas conseguiram passar e ir até a vítima de acidente de trânsito.

Os moradores reclamaram que os militares dos bombeiros fizeram pouco caso e por pouco as casas não foram incendiadas. O sinistro só não aconteceu porque os próprios moradores conseguiram apagar o incêndio próximo as casas, mas o pasto e a mata foram consumidas pelo fogo.

Fotos: ContilNet