Policiais penais apreendem quase 1 quilo de drogas no presídio de Sena Madureira

Uma farta quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) foi apreendida neste sábado (25), no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Ao todo, os policiais penais evitaram a entrada de 988 gramas de drogas.

De acordo com Francisco de Assis, Diretor da unidade, tudo começou a partir de um teste que a equipe iria fazer no Body scan, um aparelho utilizado como raio x corporal. Ao imaginar que o equipamento seria ligado, as visitantes cuidaram de se desfazer dos entorpecentes. “Quando elas viram que o teste seria feito no aparelho, começaram uma grande inquietação. Em ato posterior, os policiais realizaram inspeção nos banheiros e encontraram vários papelotes. Após o almoço, a fiscalização retornou aos banheiros e verificou que vários vasos sanitários estavam entupidos. Ao fazer a desobstrução, encontraram mais drogas”, frisou.

A direção do presídio estima que ao menos 20 mulheres tentariam entrar com drogas e repassá-las aos reeducandos, porém, não houve flagrante no momento do descarte dos produtos, por isso, nenhuma delas foi presa.

Ciente das várias táticas que são usadas para tentar driblar a fiscalização, a direção do Presídio de Sena adiantou que o combate a esse tipo de ilícito será cada vez mais intensificado.