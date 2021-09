Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem participa de agenda com Ministro da Educação

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada da Secretária de Educação Francisca Oliveira, participou na manhã desta quarta feira, 29, em Rio Branco, de uma agenda com o Ministro da Educação Milton Ribeiro e equipe técnica do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em pauta a gestora e equipe trataram assuntos referentes a repactuação das obras da Escola Municipal Socorro Frota, construção da Escola Conci Alves, localizada no quilômetro 26 e as duas creches programadas para o município.

A maioria dos prefeitos do Acre estiveram presente no evento, onde tratou de diversos assuntos relacionados à educação.

“Estamos muito otimistas com essa agenda, principalmente para a área da educação, já que nossa prefeitura está adimplente, apta para receber recursos do FNDE. Nesse momento estamos aguardando a liberação do Governo Federal para a liberação dos recursos e assim vamos concluir a construção da Escola Socorro Frota, e iniciar a construção da escola padrão Conci Alves de Melo além do projeto de mais uma creche para o município. Nossa equipe está sempre capacitada para cuidarmos com zelo de todos os projetos de Brasiléia e com isso quem ganha é a população do nosso município.” destacou a Prefeita Fernanda Hassem.

Além da Prefeita e Secretária de Educação, equipes técnicas da Educação e Planejamento estiveram presentes.