Repórter do SBT é barrada no Palácio do Planalto por causa de roupa

Rio – A repórter Nathalia Fruet, do SBT, foi barrada no Palácio do Planalto, em Brasilia, por conta de sua roupa. A apresentadora Márcia Dantas falou sobre o assunto durante o “SBT Brasil”.

A repórter estava usando um traje social com bermuda de alfaiataria antes de ser barrada por seguranças. Ela só conseguiu entrar na sala de imprensa disponível no local depois de trocar de roupa.

“O gabinete de segurança institucional justificou a proibição utilizando uma norma interna editada em junho de 2020 pela presidência. O documento prevê o uso de saias e calças por mulheres, mas não cita a proibição de bermudas”, disse Márcia Santas no “SBT Brasil”. “Lamentável”, completou a apresentadora.