Saiba quem é nova affair de Luan Santana que o fez viajar para conhecer sua família

O cantor Luan Santana, que levantou suspeitas em live recente sobre estar vivenciando um romance com Juliette, parece estar dando um rumo para sua vida amorosa. Isso porque, o sertanejo viajou para o interior de Minas Gerais na intenção de conhecer a cidade da modelo que vem sendo apontada como nova affair do músico há algum tempo.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, da coluna “O Dia”, que também revelou um almoço do casal com amigos em um famoso restaurante mineiro, no município de Poços de Caldas (MG). Izabela Cunha é blogueira e foi vista recentemente com o músico em um circo, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Solteiro oficialmente desde 2020, quando terminou seu noivado com Jade Magalhães, Luan Santana chegou a ser shippado com Juliette, Duda Reis e Giulia Be, no entanto, em fevereiro de 2021, ele já havia sido visto com Izabela. Publicamente, nenhum dos dois admitiu o namoro mas ao que tudo indica, em breve isso pode mudar.

Nas redes, a modelo é discreta e mantém o perfil fechado no Instagram mas parece não estar se incomodando de ser vista com o artista. Vale lembrar, que no fim de agosto, Luan Santana foi abordado por um grupo de fãs ao desembarcar de uma van no Rio de Janeiro e ao ser questionado sobre como estava, ele respondeu: “Estou namorando”, levando os fãs ao delírio.

Luan Santana se prepara para conquistar o mundo em 2022

Os fãs do cantor de música sertaneja Luan Santana que se preparem! No ano que vem, o músico pode sair em turnê internacional conforme já cogitou e seguir passos de artistas como Anitta e Gusttavo Lima em busca de consolidar sua carreira lá fora. Assim como já apontou o produtor e empresário de show business Manoel Poladian, Luan Santana é um dos cotados no mercado musical para se transformar em um astro internacional.