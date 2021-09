Solteira, Simaria posta clique ousado no quarto

Simaria chamou a atenção de seus seguidores no começo da manhã desta quarta-feira (29). Nos Stories do Instagram, a cantora, que está solteira após o fim do casamento com Vicente Escrig, postou duas fotos em que aparece com dois biquínis diferentes, em frente ao espelho, exibindo as curvas.

Os internautas ficaram surpresos com a atitude da sertaneja. “Gente! Que mulher é essa? Me leva pro hospital porque meu oxigênio faltou quando vi isso“, comentou um. “As duas meu amor você é muito linda e muito gostosa“, afirmou outro. “Isso é hora?“, brincou um terceiro.

Em recente conversa com os seguidores, Simaria acabou soltando em primeiríssima mão como está a vida de solteira. Ela contou no Instagram que a pandemia tem dificultado seu relacionamento com outras pessoas.

A irmã de Simone Mendes tocou no assunto após receber a seguinte mensagem na caixinha de perguntas dos Stories: “Como vai a vida de solteira?”.

Em resposta, a cantora abriu o coração: “Sem futuro. Estou fazendo nada. Não se faz nada na pandemia. E tá recente, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro e ter muito cuidado”.

Questionada se pretende se casar novamente, a sertaneja descartou a possibilidade e deu a entender que daqui para frente só irá paquerar sem compromisso.

“Quero é distância de casamento… longe. Deus me livre! Quem quiser, que case, mas eu estou fechada, Brasil”, afirmou a coleguinha. Simaria, inclusive, entrou na brincadeira de Whindersson Nunes e Gusttavo Lima para quando o relacionamento de um deles chega ao fim.

Nos Stories do Instagram, a coleguinha postou uma foto ao lado do YouTube e escreveu: “Whindersson, bora tomar uma cerveja?”.

Para quem não sabe, quando Gusttavo anunciou o fim do seu casamento com Andressa Suita, em outubro do ano passado, o humorista fez o mesmo convite ao cantor através do Twitter.

Em seguida, quando Nunes colocou um ponto final no seu noivado com Maria Lina, o sertanejo o chamou para a mesma coisa em uma postagem na rede social.

Já Simaria, quando anunciou o divórcio, fez uma publicação sobre o assunto: “Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza”.

“Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, completou.

“Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não“, concluiu.