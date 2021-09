Tribunal Regional do Trabalho seleciona estagiários com bolsa de até R$ 1,3 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES) está realizando processo seletivo para contratação de estagiários para estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados para formação de cadastro reserva (CR).

Os candidatos interessados devem se inscrever pelo site da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. O prazo para inscrição vai até 24 de setembro, às 23h59.

O selecionado para as vagas das áreas de graduação receberão bolsa no valor de R$ 830, com carga horária de 20h semanais. Enquanto os interessados nas vagas de pós-graduação irão receber R$ 1.350. A carga horária é de 30h por semana. O estágio em ambos os casos é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período (total de 2 anos).

Confira as vagas destinadas aos cursos de graduação e pós-graduação

Graduação :

– Administração;

– Arquitetura;

– Arquivologia;

– Ciências Contábeis;

– Comunicação Social: Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial com habilitação em​ Programação Visual, Desenho Industrial e Cinema

– Direito;

– Engenharia Civil;

– Informática.

Pós-graduação :

– Comunicação Social: Publicidade – Mídias Sociais e Marketing Digital

– Engenharia Elétrica;

– Engenharia Mecânica;

– Direito;

– Informática.

O estudante deve conferir os municípios de atuação e os períodos que são considerados pré-requisitos de cada curso para participar do processo seletivo no Edital.

O processo seletivo conta com a realização de uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, Informática e Conhecimentos Específicos. As avaliações acontecerão nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, São Mateus e Vitória, na data prevista de 17 de outubro.

Os locais e horários serão comunicados a partir de 8 de outubro por meio do Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser divulgado no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br.