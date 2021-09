Veja sinais que indicam que seu filho sofre de algum transtorno mental

Mais de um ano e meio após o início da pandemia, e a abordagem sobre as preocupações, danos e cuidados com a saúde mental nunca esteve tão em alta. Alguns sintomas e quadros, como ansiedade e depressão, ficaram mais evidentes nessa fase complexa que estamos vivendo, mas é importante dizer que os transtornos mentais não acontecem “do nada”, pelo contrário, eles tendem a surgir de forma gradual, desde cedo, o que nos leva a direcionar um olhar mais atento para a infância e adolescência.

Mudanças de humor e de comportamento, alterações de apetite, no padrão de sono, irritabilidade, redução do rendimento escolar, desinteresse em atividades habituais, de lazer, e isolamento —muitos adolescentes passam a ficar longas horas em seu quarto — são sinais que podem indicar algum problema de saúde mental, afirma Gabriela Crenzel, psiquiatra de crianças e adolescentes, mestre em saúde da criança, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e uma das autoras do livro “Saúde Mental da Criança e do Adolescente”.

“Crianças e adolescentes que vêm desenvolvendo um transtorno mental apresentam emoções, pensamentos e comportamentos que geram algum tipo de sofrimento contínuo, como a dificuldade de interação social, seja por falta de motivação, seja por não conseguir gerenciar as habilidades que são necessárias para que isso aconteça”, alerta Gustavo Estanislau, médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador do Instituto Ame Sua Mente e organizador do livro “Saúde Mental na Escola: O Que os Educadores Devem Saber”.