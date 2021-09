Vídeo: carro sofre pane elétrica e pega fogo em bairro nobre de Rio Branco

Um veículo modelo Fiesta de cor branco pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (14), na rua Alvorada, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o veículo trafegava pelas ruas do bairro Bosque, quando o motorista percebeu um cheiro de queimado que saia da parte da frente do carro. Rapidamente o condutor parou sobre uma calçada, quando o veículo foi tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater as chamas, mas quando os militares chegaram no local, nada poderia ser feito, pois o fogo já tinha consumido o veículo por completo.

Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e estiveram no local do ocorrido, para isolar a área para os trabalhos da perícia.