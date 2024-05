Câmara aprova decreto de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (6/5), o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 175/24, que decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A medida foi a saída que o governo encontrou para agir com rapidez face ao pior desastre natural que já atingiu o solo gaúcho.

O PDL foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhado para o Congresso e aprovado no mesmo dia.

O texto permite que o governo gaste por fora do arcabouço fiscal com medidas para recuperar o estado após o fim das enchentes, que já causaram pelo menos 83 mortes. Com isso, a União fica autorizada a não computar, para a meta de resultado fiscal, exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias ao enfrentamento dessa calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas.