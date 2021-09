Vídeo: Nego do Borel é acusado nas redes sociais de assédio em A Fazenda 13

A Fazenda 13 ainda não completou nem a primeira semana e o reality show não sai dos assuntos mais comentados do Twitter graças a série de barracos envolvendo as celebridades confinadas. Na madrugada deste sábado (18/9), o cantor Nego do Borel foi acusado de assediar a modelo Dayane Mello, após a primeira festa da temporada.

Os dois dividiam a mesma cama na Baia do programa quando o funkeiro tentou beijar a vice-campeã do Big Brother italiano. Nas imagens viralizadas na internet, a famosa aparece recusando as investidas e evitando qualquer contato.

