14 concursos em outubro têm inscrições abertas. Veja!

O décimo mês do ano chegou com tudo e os candidatos não podem perder de vista nenhum dos concursos abertos de outubro. Afinal, são cerca de 14 editais que ou já estão com inscrições abertas ou começam a inscrever no decorrer do mês.

Por isso, esta matéria vai te trazer uma lista completa de oportunidades que começam a inscrever em outubro.

A boa notícia é que tem chance para todos, com vagas para todos os níveis de escolaridade e em várias áreas. Além disso, os salários também são diversos, podendo ser bem atrativos, como o de juízes que oferece R$30,4 mil.

O destaque dessa lista de concursos abertos em outubro é o edital de retomada do concurso TJ RJ, que oferece mais de 100 vagas para técnicos e analistas judiciários, de níveis médio e superior.

Confira a lista de concursos abertos em outubro:

Concurso TJ RJ com 132 vagas já recebe inscrição

Retomado na última semana, o concurso TJ RJ para a área de apoio já está com inscrições abertas. A oferta é de 132 vagas para técnicos e analistas judiciários, para quem tem os níveis médio e superior.

As carreiras contam com salários que chegam a R$10.166,05, com estabilidade empregatícia.

Além das vagas imediatas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também formará cadastro de reserva para ser usado durante o prazo de validade do concurso.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 4, e ficarão disponíveis até 13 de outubro, pelo site do Cebraspe , o organizador do concurso. O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$80 para técnico (nível médio) e R$100 para analista (nível superior). O pagamento poderá ser efetuado até o dia 5 de novembro.

Concurso PP MG tem oferta de 2,4 mil vagas

Outro concurso que é um grande destaque da lista de abertos em outubro é o da Polícia Penal MG. São 2.420 vagas de nível médio que estarão disponíveis para quem deseja ingressar na carreira de policial penal.

Dessas, são 1.944 chances para o sexo masculino e 476 para o sexo feminino. O cargo tem como requisitos: o nível médio completo e idade mínima de 18 anos na data da posse. Não há limite de idade máxima, altura ou necessidade de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As remunerações, em início de carreira, são de R$4.631,25, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O período poderá ser cumprido em escala de plantão, conforme a necessidade do trabalho. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Selecon , organizador da seleção. Os interessados têm até o dia 21 de novembro para concluir o cadastro.

Concursos PC RJ são o destaque da semana

Entre as diversas seleções abertas em todo país, o concurso PC RJ 2021 se destaca. Ao todo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro seleciona para o preenchimento de 400 vagas.

Desse total, 50 são para a carreira de delegado, que exige o superior completo em Direito e conta com ganhos iniciais de R$18.747,95. Neste caso, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de outubro, no site do Cebraspe , organizador. A taxa é de R$250.

Já as outras 350 vagas estão distribuídas pelos seguintes cargos e níveis de escolaridade:

nível fundamental : auxiliar de necropsia (dez vagas e ganhos de R$4.606,29);

: auxiliar de necropsia (dez vagas e ganhos de R$4.606,29); nível médio : técnico de necropsia (dez vagas e ganhos R$5.165,75), investigador (200 vagas e ganhos de R$5.840,37);

: técnico de necropsia (dez vagas e ganhos R$5.165,75), investigador (200 vagas e ganhos de R$5.840,37); nível superior: inspetor (100 vagas e ganhos de R$6.380,29), perito criminal (cinco vagas e ganhos de R$9.924,06) e perito legista (25 vagas e ganhos de R$9.924,06).

As inscrições para esses cargos seguem disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora da seleção. As taxas variam entre R$70 e R$200.

Confira outros concursos abertos no país

PM PR e Bombeiros PR

O novo concurso PM PR e Bombeiros PR oferece 70 vagas para cadetes. Desse total de vagas, 60 são para a Polícia Militar e dez para o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Em ambos os casos, os candidatos devem ter:

nível médio completo; e

no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (13 de setembro de 2021).

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração aproximada de três anos. O cadete, em seu primeiro ano, terá um subsídio de R$3.277,88, e, no segundo ano, de R$3.671,24.

Após o período de estágio probatório, ele estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 12h do dia 10 de novembro, no site da UFPR . A taxa é de R$155.

IFCE

O concurso IFCE também segue inscrições abertas! O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará oferece 49 vagas imediatas para técnico-administrativos e 132 para o magistério.

No caso de técnicos, as oportunidades são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$4,6 mil. Já no de magistério, as vagas estão distribuídas por diversas especialidades.

As inscrições, em ambos os casos, seguem abertas até o dia 7 de outubro, por meio do site do Idecan , organizador. As taxas vão até R$150, dependendo do cargo escolhido.

DPE AM

A Defensoria Pública do Amazonas também recebe inscrições para o seu concurso DPE AM. Ao todo, são oferecidas cinco vagas imediatas para a carreira de defensor público, que possui ganhos iniciais de R$14.600,30.

Para concorrer, é preciso ter nível superior completo em Direito e dois anos, no mínimo, de atividade jurídica até a data da posse.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de outubro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , organizadora. A taxa é de R$280.