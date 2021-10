Açougueiro reage a assalto, esfaqueia bandido e acaba baleado com um tiro na boca em Rio Branco

O açougueiro Geraldino Antônio da Silva, 59 anos, foi ferido com um tiro ao reagir a um assalto dentro do estabelecimento comercial onde ele trabalha, na tarde desta sexta-feira (1), na Rua Monte Sinai, no Loteamento Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Geraldino estava trabalhando no açougue quando acabou surpreendido por três criminosos que chegaram a pé e começaram a render os funcionários e pedir o dinheiro dos caixas. Ao ver um dos bandidos se aproximar de um dos caixas que fica próximo ao setor do açougue, Geraldino avançou para cima do assaltante com uma faca e conseguiu golpear o bandido no abdômen.

Após a ação, o criminoso ferido sacou a arma de atirou no rosto de Geraldino. O projétil entrou por um dos lados da face da vitima, transfixou e saiu do outro lado. Em seguida, os bandidos fugiram correndo e entraram em um carro que estava na esquina dando cobertura à ação criminosa.

Colegas de trabalho da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima e, em seguida, encaminharam o açougueiro para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e uma guarnição fez ronda na região, mas não teve êxito na captura dos bandidos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).