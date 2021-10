Anitta prepara lançamento do single Faking Love, parceria com Saweetie

Anitta está lançando mais uma música que promete ser sucesso. Faking Love é o nome da faixa, totalmente em inglês, gravada em parceria com a rapper Saweetie. A novidade chega na quinta-feira (14/10), às 21h, em todas as plataformas digitais. O clipe, por sua vez, está marcado para sexta-feira (15/10).

A brasileira adiantou que a música contará com inspirações modernas, da música pop. Em entrevista para a Billboard, em julho, Anitta confirmou que o álbum Girl From Rio seria lançado em outubro. Saweetie, estadunidense, é a responsável pelo hit Best Friend, gravado com Doja Cat.