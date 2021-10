Após denúncia de Duarte, Sesacre envia médico efetivo para hospital em Porto Walter

Na sessão desta quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), voltou a falar sobre a falta de médicos Porto Walter. Desta vez para falar que o impasse já foi solucionado.

Ele diz que se reuniu com a secretária de Saúde, Paula Mariano, e a partir desta quarta um médico efetivo já estaria disponível na unidade de saúde do município.

O deputado aproveitou para elogiar a gestora. “Ela montou um gabinete itinerante que vai percorrer as unidades de saúde do Estado para atender lá, ver de perto e atender às necessidades, quero parabenizá-la e me coloco a inteira disposição para contribuir naquilo que for importante”, destacou.