Após descuido dos pais, menina fica com mais de 15 mil piolhos na cabeça; vídeo é assustador

Os piolhos são insetos sem asas, quase invisíveis a olho nu, que infestam a cabeça, o corpo ou a região pubiana. Esses pequenos seres vivos são parasitas, costumam se espalhar facilmente de um indivíduo para outro, por meio do contato pessoal ou mesmo compartilhamento de roupas e outros itens pessoais.

Recentemente, um vídeo envolvendo piolhos tomou conta das redes sociais e continua circulando pela web. A gravação mostra a cabeça de uma criança, de identidade não revelada, quase completamente coberta por piolhos.

As imagens causaram espanto nos usuários, que ficaram em choque ao ver tamanha quantidade desses parasitas circulando pela cabeça de sua hospedeira. De acordo com o vídeo, haviam cerca de 15 mil piolhos na criança.

A menina é moradores da cidade de Corpus Christi, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A cabeça da criança começou a coçar e seus pais não cuidaram do problema. Em pouco tempo, os piolhos se multiplicaram e ficaram em grande quantidade.