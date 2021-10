Após escândalo com Edir Macedo ser exposto, Andressa Urach chora de arrependimento e passado sujo vem à tona

A ex-Miss Bumbum, Andressa Urach, compartilhou na noite deste sábado (16/10), em suas redes sociais, um relato informando que voltou para a frequentar a igreja Universal do Reino de Deus. Contou ainda que ela e o marido, Thiago Lopes, foram batizados novamente.

“Estou sim trabalhando o perdão, porque preciso do perdão de Deus”, escreveu Andressa, que é conhecida pelas polêmicas e também já participou de uma das edições do reality A Fazenda.

Andressa justificou a decisão dizendo que reconhecia a importância da fé para a manutenção do seu casamento e para a união de sua família. E minimizou os problemas que teve no passado com a congregação religiosa, quando chegou a entrar na Justiça pedindo o ressarcimento de doações que fez.

Andressa e o empresário Thiago Lopes se separaram recentemente. O término foi anunciado em 24 de setembro. No entanto, já no dia 2 de outubro eles reataram.

Antes da reconciliação, Urach disse que voltaria a se prostituir, e o empresário chegou a buscá-la dentro de uma boate.

Grávida, Andressa Urach culpa Edir Macedo após revelar doença e faz grave acusação

Andressa Urach entrou em guerra contra a Igreja Universal e surpreendeu ao revelar o que o bispo Edir Macedo, líder da comunidade, fez com ela.

Há seis anos, a loira passou a frequentar o local e acabou sentindo o desejo de fazer doações que chegaram ao valor de R$ 2 milhões, mas se arrependeu logo em seguida.

Diante disso, ela tentou pedir com carinho que a grana fosse devolvida, chegando a enviar uma mensagem direta para o bispo, mas foi surpreendida pelo fato dele ter só visualizado.

O religioso não lhe deu nenhuma resposta e, revoltada, Andressa, que está grávida e fez questão de expor tudo.

“Se minha alma for para o inferno a culpa é do senhor Bispo Macedo e principalmente da tua filha Cristiane Cardoso, que ela sabe o que fez comigo”, disparou a mulher.

“Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada. Trabalhar o perdão pra mim é algo que só Deus para me ajudar”, disse ainda, em outra ocasião.

“Porque a raiva que estou deles com o descaso com a minha alma é o mais decepcionante. Já implorei para me devolverem meus dois milhões e eles ignoram. Eles são muito ricos e o dinheiro está me fazendo muita falta!”, disparou.

Antes disso, Andressa Urach também revelou aos fãs que foi diagnosticada como portadora de transtorno de personalidade limítrofe, que é uma doença que afeta diretamente a parte emocional.

Assustada com a notícia, a influenciadora digital, que está grávida do segundo filho, pediu para que os seguidores orem por sua saúde.

“Eu tenho uma doença que se chama transtorno de personalidade limítrofe, também denominada transtorno de personalidade borderline”, declarou.

“Acredite, não é fácil ser eu, e mais difícil ainda é para a minha família. Estou passando por uma fase bem delicada, estou lutando comigo mesma, mas logo vou ficar bem. Orem por mim!”, complementou.

Urach anunciou volta de “Ímola”, nome que usava quando fazia programa

Menos de uma semana após anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes, Andressa Urach afirmou que “Ímola”, nome usado na época em que ela se prostituía, “voltou”.

Em publicação no Instagram, a ex-Miss Bumbum fez o anúncio e ainda avisou: “Vejo vocês no Gruta Azul.”

Mas parece que o caldo entornou de novo.

O local ao qual Andressa se refere é uma boate de entretenimento adulto localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Andressa anunciou o fim do casamento com Thiago Lopes na última sexta-feira (24/9). Na ocasião, ela pediu que os fãs não fizessem perguntas, pois ela não estava “bem para falar”.

A ex-Miss Bumbum está grávida de Leon.