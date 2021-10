Assaltante atira para o alto após atendente de supermercado rir ao pensar que fosse uma brincadeira

Um assaltante atirou para o alto durante o roubo a um supermercado, no bairro Cidade Bela, em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. O crime aconteceu nessa segunda-feira (25) e as câmeras de segurança do local gravaram a ação. (veja vídeo AQUI)

Nas imagens de uma das câmeras de segurança é possível ver dois homens estacionando uma motocicleta próximo ao supermercado. O suspeito que está na garupa desce do veículo e caminha até o estabelecimento.

Após entrar no local, ele mostra uma arma de fogo e rende a caixa de supermercado, que acredita ser uma brincadeira.

O assaltante então dispara para o alto e o tiro atinge uma placa solar instalada no teto do supermercado. A funcionária entrega cerca de R$ 600 ao suspeito que foge em alta velocidade pela Rua Princesa Isabel sentido ao bairro São José Operário.

Após o assalto, as funcionárias ligaram para a Polícia Militar, que foi até o local, mas não conseguiu encontrar os criminosos.

As imagens foram solicitadas e a polícia investiga o assalto.