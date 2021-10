Assessores de Bolsonaro defendem filiação a PL de Valdemar em busca de aliança para a eleição de 2022

Na mesa, por ora, estão no páreo o PL, de Valdemar da Costa Neto, e o PP, de Ciro Nogueira e de Arthur Lira.

Um líder do centrão disse ao blog, reservadamente, que o presidente está “jogando com os dois partidos” e ainda não se decidiu. Costa Neto, por exemplo, gravou um vídeo na segunda-feira (25), convidando o presidente a ingressar no partido.