Atleta acreano de Muay Thai nocauteia adversário e vídeo viraliza nas redes sociais

O nome que tem representado o Muay Thai do Acre nos eventos de esportes de combate estaduais, nacionais e internacionais é Thomas Bryan, professor e atleta de Muay Thai, representante da única filial da franquia internacional Chute Boxe, que protagonizou um nocaute na luta principal contra Gabriel Lucas.

No último dia 2, o Acre foi sede do 1º Índio Fight de Kickboxing, evento que teve oito lutas programadas, incluindo dois confrontos entre jovens indígenas, realizado pelo Centro de Treinamento Mova-se Fight. A luta principal foi entre Bryan e Lucas, que finalizou o combate com um nocaute aplicado no início do segundo round, que repercutiu nas redes sociais e está prestes a marcar 10 mil visualizações.

Quem é Thomas Bryan?

Thomas Bryan é professor e atleta de Muay Thai, responsável por seguir com o legado da única filial da Chute Boxe Academy no Acre, que é uma rede de academia brasileira de artes marciais. Com 23 anos, Bryan se dedica ao Muay Thai desde os 15 anos, quando iniciou como aluno nesta mesma academia. Hoje Bryan é credenciado como professor e líder da equipe de atletas da Chute Boxe.

O atleta conta que desde pequeno sempre gostou e quis trabalhar nessa área de artes marciais e a Chute Boxe abriu portas. “Foi uma honra poder contribuir para fomentar os esportes de combate no Acre. Atualmente sou um dos 4 atletas que melhor representam nosso estado em competições Brasil e mundo afora. Foi uma oportunidade muito bacana, já havia anos que não acontecia e nós sediamos esse evento no Acre. O nosso estado tem um grande número de atletas bons que precisam de oportunidades para mostrar o talento”, afirma.

Chute Boxe

A Chute Boxe Academy é uma rede de academia brasileira de MMA e Muay Thai, responsável por formar diversos atletas conhecidos nacional e internacionalmente como Wanderlei Silva, Maurício Rua conhecido como Shogun, Cyborg, entre outros atletas que representam o Brasil.

“A Chute Boxe tem um nome e peso muito grande no cenário mundial das competições, e essa relação que a gente tem com todos esses professores de elite, abre muitas portas para a gente nos eventos, inclusive dia 13 de novembro estarei participando da edição do Shooto Brasil, no Rio de Janeiro, que é o maior evento da América Latina e em dezembro estarei participando do Predador FC em Cancún, México, que é um evento responsável por revelar grandes talentos”, conta Bryan.