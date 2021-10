Celso Portiolli faz brincadeira e é ‘barrado’ ao tentar entrar na Globo

O apresentador do SBT Celso Portiolli, 54, decidiu fazer uma brincadeira com um segurança da Rede Globo e acabou “barrado” na portaria dos estúdios da Emissora em São Paulo. Portiolli compartilhou o registro com seus seguidores nas redes sociais.

No vídeo, o comunicador estava dirigindo e ao passar pela sede da emissora, decide fingir que vai entrar no estacionamento “para encher o saco do segurança”. Portiolli é contratado pela emissora de Silvio Santos há 25 anos.

“Estou aqui em frente à Globo. Vou entrar na portaria só para encher o saco do segurança”, diz o apresentador. Então ele direciona o carro para a entrada da sede e para na cancela para falar com o segurança: “Tudo bem? Aqui é a Globo? Ô rapaz, errei de emissora”.

Ao perceber a brincadeira, o segurança dá risada junto de Portiolli, que retira o carro e segue seu trajeto. No fim do vídeo, o apresentador, agora responsável pelo Show do Milhão, diz: “meu Deus do céu, eu não presto”.

Recentemente, o apresentador cometeu uma gafe durante o programa Show do Milhão (SBT). Ao tentar ler uma das perguntas, o apresentador confundiu uma das palavras e acabou soltando um palavrão.

“Pergunta valendo R$ 40 mil: o que é uma piroca?”, disse Portiolli, que logo percebeu que leu errado a palavra “piroga”. “Não, Maria!”, falou, caindo na risada em seguida.

Portiolli ainda tentou se recompor logo, mas não conseguiu, e continuou gargalhando. Em seguida, ele explicou que o erro foi causado pela distância até o monitor onde estava lendo a pergunta.

“É a distância, Maria! Eu não enxerguei a letra ‘g’. O que é uma piroga?”, completou o apresentador. Em seguida, ele leu as alternativas para a participante escolher qual era a correta que definia a palavra:

1) Um brinquedo pré-histórico

2) Uma arma africana

3) Uma árvore rara

4) Uma canoa indígena

A participante, Maria Ramos, de Aquiraz (CE), então perguntou a Portiolli se ela não teria mais nenhuma das ajudas do previstas no programa: “Não tenho mais nada de chance?”. “Só a Piroga!”, respondeu o apresentador, levando todos a rirem novamente.

Maria escolheu a resposta certa (uma piroga é uma canoa indígena), e avançou à próxima pergunta. Entretanto, desistiu de continuar respondendo, e acabou levando R$ 40 mil como prêmio para casa.