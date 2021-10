Com barricada, moradores do Joafra, em Rio Branco, fecham ruas para cobrar melhorias: “Não são eles que moram na lama”

Manifestação fechou rua com barricadas e moradores falaram que só cessarão protesto após um posicionamento presencial do Poder Público

Ela disse também que problemas com rede de esgoto, abastecimento de água e falta de iluminação pública vêm se assomando, em conjunto com os problemas envolvendo pavimentação, e que nada foi resolvido até então. “Fizeram o começo de uma obra e abandonaram. Não vem nenhum representante para dizer nada. Estamos aqui abandonados e pedindo um direito que é nosso”, complementou.

