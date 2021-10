Como saber se a melancia está madura? Confira agora mesmo

Ao contrário de outros tipos de frutas de verão, você não pode fazer o teste de cheirar uma melancia para determinar se está madura e pronta para comer. Quando se trata de melancia, você deve usar seus olhos e ouvidos. Aprenda hoje (27/10) como descobrir se uma melancia está madura aqui no Horta e Jardim.

Dicas para descobrir se uma melancia está madura

Sem sombra de dúvida, para saber se uma melancia está madura isso requer um pouco mais de conhecimento acerca de certas características de quando a fruta em questão está no ponto de madura.

Confira adianta algumas dicas!

Faça um teste de impacto

Uma melancia madura deve ter um som profundo e oco quando você bate na casca com a mão, semelhante a uma batida na porta. Um melão verde terá uma ressonância mais aguda, enquanto um melão maduro demais soará mais como um baque.

Verifique o local do campo

Um ponto no campo (ou ponto no solo) é a parte inferior do melão que fica no campo à medida que ele cresce. Uma mancha amarela é um bom sinal de que a melancia foi deixada para amadurecer na videira por tempo suficiente. Um melão maduro terá uma mancha de campo amanteigada ou amarela cremosa ao longo de sua barriga, e um melão menos maduro terá uma mancha de campo branca.

Sinta seu peso

Ao comparar duas melancias do mesmo tamanho, a mais pesada tem maior probabilidade de estar madura. Uma melancia verde vai parecer mais leve e menos resistente do que uma melancia suculenta e madura. No entanto, um melão que parece muito pesado também pode indicar excesso de gordura.