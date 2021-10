Concurso ICMBio: confira requisitos para ingressar no quadro de servidores

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) terá um novo certame em breve após uma autorização ter sido publicada. O concurso ICMBio terá 171 vagas de início imediato para níveis superior e intermediário. Veja quais são os requisitos do certame.

É possível ler a autorização do certame no Diário Oficial da União (edição de 06 de setembro de 2021), Portaria SEDGG/ME Nº 10.644. Ainda não houve divulgação da banca organizadora do certame.

Concurso ICMBio: requisitos para participar

As oportunidades do concurso ICMBIO foram divididas da seguinte maneira:

Analisa Ambiental: 61 vagas;

Técnico Ambiental: 110 vagas.

Para Técnico Ambiental, basta a pessoa ter nível médio completo em uma instituição reconhecida pelo MEC. Já para Analista Ambiental, é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Agora, confira os requisitos básicos que se aplicam a todos os cargos do certame:

Ser brasileiro ou português, conforme determinado em lei;

Ter, ao menos, 18 anos de idade no dia da posse;

Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino);

Estar quite com a Justiça Eleitoral;

Possuir aptidão física e mental para exercer as atribuições do cargo;

Entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para que a posse seja realizada, conforme prevê a lei.

Quando sai o edital do concurso ICMBio?

Milhares de concurseiros estão aguardando a liberação do edital do concurso do ICMBio. É possível que o documento saia ainda em 2021. No entanto, o prazo final, segundo a Portaria, é o mês de março do ano que vem.

O certame anterior do ICMBio ocorreu em 2014 e foi organizado pelo Cebraspe. A banca é uma das favoritas para organizar o concurso ICMBio. Mas, será necessário vencer a licitação.