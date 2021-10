Corpo de pescador é encontrado sendo devorado por jacarés após ser morto por piratas de rio no interior do AM

O corpo do pescador Elias Araújo, desaparecido em lago do Arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro, no município de Novo Airão, foi encontrado por equipes de busca nesta quarta-feira (20). Quando foi encontrado, o corpo estava sendo devorado por um jacaré. O animal teve de ser abatido.

O pescador estava desaparecido desde a última sexta-feira (15), quando sair para pescar com um amigo e foi atacado por piratas do rio.

O pescador e o amigo teriam sido atacado por sete criminosos, que também roubaram a lancha que era utilizada na pescaria. O amigo conseguiu pular na água e fugir, mas Araújo foi rendido pelos criminosos. O amigo foi encontrado em uma ilha do arquipélago, bastante ferido.

O Corpo de Bombeiros fazia buscas na área desde a segunda-feira (18). Nesta quarta, o corpo do pescador foi localizado próximo ao local onde o amigo disse ter visto o pescador ser agredido pelos bandidos.

O motor da lancha e os pertences das vítimas foram levados. A lancha foi encontrada escondida no mato.

Segundo moradores da região, ações de piratas do rio estão cada vez mais frequentes. No sábado (16), o dono de uma lancha de turismo foi atacado por um grupo que chegou em uma canoa no porto da cidade. O dono da embarcação travou luta corporal com um dos bandidos, que estava armado.

Enquanto ele tentava desarmar o ladrão, um outro lhe acertou uma coronhada, momento que uma pessoa teria visto o ataque e disparou um tiro contra a embarcação. Os piratas desistiram do roubo e fugiram do local.