Covid-19: calcule o risco de infecção em 5 lugares públicos sem a obrigação do uso da máscara

Uma das discussões mais emblemáticas e atuais na pandemia é a flexibilização do uso das máscaras. Algumas cidades já começam a falar em uma liberação gradual da medida de segurança, e o Ministério da Saúde diz avaliar a desobrigação do item.

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, uma equipe técnica da pasta está avaliando a desobrigação do uso da máscara, que deve acontecer de forma gradual. Em Duque de Caxias, terceiro município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, o prefeito Washington Reis (MDB-RJ) publicou um decreto em que suspendeu o uso obrigatório do item, tanto em lugares abertos, como em lugares fechados, tornando a cidade a primeira a abolir a medida no país. Dois dias depois, uma decisão judicial acatou o pedido do Ministério Público e suspendeu a flexibilização.

Na capital do estado do Rio, o plano da prefeitura prevê uma mudança nas regras quando a cidade atingir 65% da sua população geral com a vacinação completa. Isso pode não demorar, já que a expectativa é que o Rio atinja esse percentual na próxima semana e, com isso, seja suspensa a obrigatoriedade do uso do item em locais abertos e sem aglomeração.

