Dia do Médico: Aleac promove sessão solene para homenagear profissionais acreanos

“O Dia do Médico é uma forma de reconhecer e homenagear o trabalho desses profissionais, que se dedicam dia após dia ao bem-estar e à minimização do sofrimento dos paciente”, disse Jenilson Leite.

No Acre, a sessão solene foi proposta pelo gabinete do deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que é também médico infectologista.

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) promove, nesta segunda-feira (18), no plenário da Casa, uma sessão solene em alusão ao Dia do Médico, comemorado nesta segunda em todo o país.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!