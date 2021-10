“Easy On Me”: Adele lança primeiro single do álbum “30”; assista ao clipe!

Adele lançou nesta quarta-feira (14) o tão aguardado single “Easy On Me”, o carro chefe do novo disco da artista. A canção está disponível em todas as plataformas digitais e chegou acompanhada de videoclipe com direção de Xavier Dolan, o mesmo do sucesso “Hello”.

“Easy On Me” dá início aos trabalhos do quarto disco da carreira da artista, o “30”, que será lançado em 19 de novembro. “Aprendi muitas verdades incontornáveis ​​sobre mim mesma ao longo do caminho. Eu derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas.” escreveu Adele em carta aberta divulgada na última quarta, 13.

“Descobri mentalidades genuinamente úteis e saudáveis ​​para liderar e sinto que finalmente encontrei meu sentimento novamente. Eu diria que nunca me senti mais em paz na minha vida. E então, estou pronta para finalmente lançar este álbum.”, completou.