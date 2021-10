Elas por elas: Elza Soares ganha homenagem em show gratuito em Rio Branco

Termo de Cooperação

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) firmou, nesta segunda-feira (18), cooperação com a Prefeitura de Rio Branco, com o Ministério Público Federal (MPF) e com o Fórum de ONGs LGBT na intenção de sensibilizar e capacitar servidores públicos municipais para o atendimento à população LGBTQIA+.

***O ato de assinatura do termo de cooperação técnica se deu no Edifício-Sede e juntou o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa, a coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), procuradora de Justiça Patrícia Rêgo, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, o procurador da República Lucas Costa e o ativista Germano Marino, representando o movimento LGBTQIA+.

***Pela parceria, o MP acreano, por meio do CAV e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), e o MPF vão ministrar aos servidores públicos orientações, palestras, oficinas e treinamentos. Todas as ações educativas e de conscientização serão desenvolvidas no âmbito do projeto “Ser diferente não é crime”, coordenado pelo CAV. Fonte/ Agência de Notícias do MPAC.

Revista Jurídica do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), lançou, na quarta-feira (13), a primeira edição da “Revista Jurídica”, publicação cujo objetivo é promover a reflexão e a divulgação científica na área jurídica, possibilitando o diálogo entre MP, mundo acadêmico e sociedade.

***O ato de lançamento ocorreu no auditório do Edifício-Sede, sob a condução da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e do coordenador do Ceaf, procurador de Justiça Sammy Barbosa, diante da presença de promotores e procuradores de Justiça, servidores e autores participantes da primeira edição da revista.

***A publicação, de periodicidade semestral e disponível em meio eletrônico, contém oito trabalhos. A linha editorial é focada na atuação do Ministério Público em prol da sociedade. Nessa primeira edição, o eixo temático propõe discutir a questão do direito na pandemia de Covid-19. São contribuições de pessoas de várias partes do Brasil.

Prêmio CNMP 2021

Na última quinta-feira (14), foi realizada a solenidade de premiação dos 27 projetos finalistas do Prêmio CNMP 2021. Em razão das restrições impostas pela pandemia (Covid-19), a cerimônia foi integralmente virtual, transmitida pelo canal oficial do CNMP no YouTube.

***O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) figurou, mais uma vez, entre os vencedores do Prêmio CNMP. Na edição de 2021, concorreram 535 iniciativas cadastradas por unidades de todo o Ministério Público brasileiro no Banco Nacional de Projetos: Na categoria “Transversalidade dos Direitos Fundamentais” o projeto “Travessia” conquistou o 2º lugar. E na categoria “Diálogo com a sociedade” a ação solidária “SOS Acre” alcançou o 3º lugar.

*** Além dos projetos premiados, o projeto “Rádio MPAC” e o “Cidadão da floresta”, foram contemplados com o selo de reconhecimento do Projeto Respeito e Diversidade.

Espaço Cultural Via Verde Shopping

O Via Verde inaugurou o Espaço Cultural dentro do shopping na última sexta-feira, 8. Na ocasião de abertura já abraçou a campanha Outubro Rosa e, para promover a cultura, recebeu a exposição coletiva Amo(r)osa: Ame-se! Cuide-se! Prevenção é amar a si! Essa exibição traz ao público obras em fotografias, pinturas, gravuras, poesias e bordados de treze artistas acreanas, as quais recentemente fizeram parte da exposição coletiva (A)gosto Delas, projeto da Fundação Elias Mansour.

***O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. Durante todo o mês de outubro empresas de diversos segmentos aderem à campanha de conscientização e buscam alertar sobre a importância dos exames preventivos.

ELA POR ELAS

Sandra Buh, juntamente com cantoras convidadas, irá passear pelo repertório de Elza Soares e pela história de vida dessa mulher e artista incrível. Uma homenagem à uma das vozes mais potentes da música brasileira e porque não dizer, do mundo! Quando? No próximo sábado (23). Horário? 19 horas. Local? Teatro da Usina de Arte João Donato. Participação Especial: Maya e Maracatu Nação Pé Rachado.

*** Produção: AcreAtiva Produções. Financiamento: Fundação Elias Mansour com recursos do Governo Federal através da lei Aldir Blanc. Entrada gratuita.

Diálogos de Mercado

No decorrer deste mês, a Palmácea Produções promove sete lives com profissionais que atuam no mercado audiovisual nacional. A intenção dos encontros é construir reflexões sobre identidade, formação, posicionamento no mercado, dificuldades e oportunidades para a produção de obras cinematográficas.

***O “Diálogos de Mercado” vai contar com bate-papos referentes a Direção, Produção Executiva, Direção de Fotografia, Roteiro, Direção de Som, Montagem e Distribuição. Então já anota na agenda: Nosso primeiro encontro acontece no dia 14 de outubro e segue até 29 de outubro, sempre às 17h (AC) 19h (BSB), no insta da @palmacea.producoes. Este projeto é realizado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc através da Fundação Garibaldi Brasil.

Os jornalistas Alessandra Machado (Foto), Dharcules Pinheiro e Márcia Parfan foram selecionados para participar do Laboratório de Histórias Poderosas da “Organização Global Chicas Poderosas” que inspira mudanças em mulheres na mídia e cria oportunidades para que todas as vozes sejam ouvidas. Ao todo foram 80 inscrições de todo país e o projeto acreano foi um dos cinco selecionados.

***A equipe Acre na Pandemia vai revelar o cotidiano das mulheres que sobrevivem do Aterro de Inertes de Rio Branco, com histórias de luta e de superação durante a pandemia da Covid-19. Estamos ansiosos pela publicação do material!

O casal Tiago Viana e Talita Marinho armou uma super festa para a filha Helena, no último 16, no AFA Jardim, quando ela completou seu primeiro ano de vida com o tema ‘Jardim Encantado da Helena’.

O corretor de imóveis Rodrigo Araújo mudou de idade no último dia 10. Querido como ele é, recebeu muitas homenagens nas redes sociais. Vida longa com muita saúde, Rodrigo. Axé! Emiliene faz 50 anos

Emilienne Melo gosta de uma boa festa e comemorou como se deve a chegada dos seus 50 anos, no último dia 7, Royal Gastro Bar, para cerca de 100 convidados, na maioria formada por amigos e amigas da vida inteira e familiares. Animação foi a tônica da festança! Duas atrações contribuíram com a animação: Cantor Gil, com os melhores hits da MPB. E logo após, Dito Bruguzu com um repertório que não deixou ninguém parado. Veja os flashes pelas lentes da Nurilopesphoto.

37 anos da Farmácia de Manipulação Vitória Régia

Ao longo do último sábado, 9, as empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias, do Grupo Vitória Régia, receberam clientes e amigos de uma forma mais do que especial: celebrando os 37 anos de fundação da Farmácia de Manipulação Vitória Régia.

**A empresa no mês de agosto inaugurou suas novas instalações, num prédio moderna, que também conta com o Empório Vitória Régia e com a loja infantil Vitória Régia Baby Kids & Home. As empreendedoras, parabéns pelos bons serviços prestados à comunidade acreana.