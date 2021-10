Em operação conjunta, Policias Civil e Militar prendem mais uma pessoa ligada a morte de adolescente de 14 anos em Feijó

Na manhã desta sexta-feira, 22, uma equipe formada por Policiais Civis e Militares que atuam na cidade de Feijó deram cumprimento ao um mandado de prisão em desfavor de A.C.C.P., 19 anos, acusado de homicídio.

A ação se deu em razão da investigação que apura a morte do adolescente J.E.F.S., de 14 anos, que ocorreu em agosto deste ano, crime que abalou os moradores de Feijó, pela forma cruel como a vítima foi executada, a mando de uma organização criminosa que atua na região.

Com mandado de prisão em aberto, o autor do crime tentou se esconder da justiça, se homiziando na zona rural de Feijó, entretanto, o serviço de inteligência da Polícia Civil identificou a localização do criminoso e o capturou nesta data.

Com a prisão de A.C.C.P., subiu para 11 o número de pessoas presas ou internadas ligadas a morte do adolescente. Todos os presos e internados aguardam decisão judicial.