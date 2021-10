Empresa que gerencia abastecimento da frota do Governo no Acre estaria superfaturando valores, diz denúncia

Segundo o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), seu gabinete recebeu um dossiê com uma séria denúncia contra uma empresa contratada pelo Governo do Acre: a empresa MaxiFrota, detentora de um contrato de gestão de abastecimento com o executivo.

A operação do estado conta com cerca de 2,5 mil veículos e, segundo o deputado, os valores do litro de gasolina estariam sendo superfaturados em pelo menos R$ 0,8, só em Rio Branco, e mais R$0,7, em Cruzeiro do Sul.

O deputado explica que o Governo é uma vítima da empresa. “Temos que verificar se o Governo não está incorrendo em uma fraude com essa empresa que ganhou a gestão desse cartão de benefício. Para auxiliar o poder Executivo na investigação dessa denúncia e ajudar na resolução desse problema, se ele estiver acontecendo, porque quero deixar claro que até aqui é uma suposição”, deixou claro.

Segundo o deputado, a denuncia recebida por ele diz que a empresa teria cometido crime parecido em outros estados, como a Bahia. “Pode ser uma empresa que está atuando de forma ilícita no Acre, o Estado seria vítima, não autor e nem conivente”, ressaltou.