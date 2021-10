Empresário reage assalto e mata suspeito com tiro no peito em Rio Branco

Raimundo Nonato da Silva Maia, de 19 anos, foi morto com um tiro na manhã desta quarta-feira (28). Ele é suspeito de tentar roubar a Casa das Bombas, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo teria roubado uma motocicleta e em seguida teria tentado roubar a Casa das Bombas Mildo. Ao ao chegar ao local, o suspeito saiu da moto roubada e em posse de uma arma de fogo, teria anunciado o assalto, rendido os funcionários e teria conseguido levar um celular de um funcionário.

O proprietário, que possui posse de arma de fogo, reagiu e efetuou um tiro que perfurou o braço do suspeito e atingiu o peito. Mesmo ferido, Raimundo ainda teria conseguido correr até uma travessa que dá acesso à Rua Durval Camilo e caiu em via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Raimundo já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local fazer os primeiros levantamos.