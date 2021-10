Exclusivo: noiva de Lucas Penteado tenta suicídio após acusação de traição

Conforme noticiado por este colunista durante o programa A Tarde é Sua nesta segunda (4), a noiva do ex-BBB Lucas Penteado tentou tirar a vida nesta madrugada após uma série de ameaças, críticas e xingamentos que ela e a mãe estão recebendo desde a última sexta-feira, quando o ator abriu uma live no Instagram expondo a moça e afirmando para milhões de seguidores que ela estava lhe traindo com o segurança do condomínio Barra Bela, no Rio de Janeiro.

A coluna já havia noticiado com exclusividade na última sexta-feira (1) que não houve traição. De acordo com familiares do casal, funcionários do hotel e moradores do mesmo andar onde os dois estavam hospedado, Lucas teria retornado da rua ‘transtornado’ e começado a quebrar o quarto, e por isso Julia teria descido para pedir ajuda ao segurança que aparece nas imagens.

