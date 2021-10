Exército Brasileiro realiza ‘Operação Curare’ na tríplice fronteira acreana

A Companhia Especial de Fronteira subordinada ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria, sob da coordenação da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, está realizando na região da tríplice fronteira (Brasil, Bolívia e Peru), ‘Operação Curare’.

As fiscalizações se concentram ao longo da BR 317 – Estrada do Pacifico, sentido Brasileia/Assis Brasil e nas Pontes Internacionais. Ação dos Militares contam ainda com reforço de outras forças de Segurança estaduais e federais.

De acordo com o Exército Brasileiro a ‘Operação Curare’ é realizada para intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, combater ilícitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de drogas, crimes ambientais, imigração ilegal.

Nesta quarta-feira, dia 27, mais uma edição foi realizada na BR 317 em dois pontos da BR 317 (Estrada do Pacífico), onde os militares montaram barreiras. Veículos de transportes coletivo e particulares foram parados e passaram por revista interna.

Realizada nessa região fronteiriça em anos anteriores os resultados desse tipo de operação tem obtido resultados significativos na apreensão de drogas, veículos roubados, foragidos da justiça e identificados outros tipos de crimes ilícitos.