Influencer morre em acidente aos 22 anos semanas após prever própria morte

A influenciadora digital Paige Rice, de 22 anos, morreu em um acidente de carro semanas após falar sobre a própria morte. Segundo o jornal The Sun, o acidente foi registrado na manhã de ontem em Liverpool, Inglaterra.

De acordo com a publicação, o modelo Audi S3 era dirigido pelo namorado de Paige no momento da colisão. A polícia local informou que está investigando para descobrir as reais circunstâncias do acidente.

Eles foram atendidos em um hospital com ferimentos múltiplos, mas a influencer não resistiu. O namorado continua internado e um taxista de 40 anos, também envolvido no acidente, permanece em estado grave.

Mãe conversou com influencer sobre morte

Em entrevista ao jornal Birmingham Live, Clare Rice, mãe de Paige Rice, afirmou que as duas conversaram recentemente sobre a morte da influencer.

“Ela me disse que, se ela morresse, seria importante lembrar que ela viveu a vida em plenitude absoluta. E ela assim fez”, relembrou Claire.

Paige Rice iniciou como maquiadora quando tinha 15 anos e se destacava nas redes sociais por mostrar trabalhos realizados em seu próprio salão. Ela morava em Birmingham, mas estava em Liverpool para visitar o namorado.

“Tenho doenças crônicas e Paige me incentivou a manter uma atitude positiva e continuar. Ela tinha sonhos enormes, queria ver o mundo e viver uma vida plena”, completou a mãe da influencer.