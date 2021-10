iPhone 4S, Galaxy Note e mais: WhatsApp deixa de operar em modelos antigos

A partir desta segunda-feira, dia 1º de novembro, como já havia sido noticiado antes, o WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns aparelhos Android e iOS, do iPhone, com versões de softwares antigos.

Ou seja, a empresa não prestará mais suporte ao aplicativo de mensagens instalado nos celulares em questão. A mudança vai atingir modelos de iPhone com o sistema operacional iOS 9 (lançado em 2015; a última disponível no iPhone 4S) ou inferior e celulares com Android 4.0.4 (de 2011) ou anteriores.

