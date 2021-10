Isolado, Bolsonaro não aparece em foto de líderes do G-20 na famosa Fontana di Trevi

Os líderes do G-20 aproveitaram o domingo para visitar a Fontana di Trevi de Roma, conhecido ponto turístico da capital italiana, e fazer o tradicional gesto de jogar uma moeda de costas para a fonte. Entre as ausências, estava a do presidente Jair Bolsonaro. Ele preferiu visitar o monumento na véspera, sozinho com membros de sua comitiva, como um entre os muitos turistas.

Na imagem, estão presentes importantes chefes de Estado como a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

A ausência do líder brasileiro vai na linha do que vem sendo a sua participação no evento. Em Roma, chefes de Estado e de governo demonstraram pouco interesse em interagir com Bolsonaro.

