João Guilherme assume affair com Duda Reis: “A gente se beija”

Fim das especulações! Em entrevista a Matheus Mazzafera, no YouTube, João Guilherme falou sobre o seu relacionamento com Duda Reis, ex de Nego do Borel. Ao ser questionado sobre o suposto affair, o ator tentou minimizar, mas admitiu que tem ficado com a atriz.

O influenciador digital perguntou ao filho do cantor Leonardo se ele e Duda ficaram novamente e o que estava rolando entre eles. “Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: ‘Você sabe que essa parada é amizade colorida, né?”. A gente é amigo e a gente se beija, se gosta, mas é amizade. Ela falou: ‘Faz sentido’”, contou o rapaz. Recentemente, João Guilherme e a atriz foram juntinhos em festa realizada em uma balada de São Paulo. A influenciadora digital e ex-A Fazenda Gabi Prado foi quem expôs o envolvimento entre eles.