Jogo da Inglaterra x Hungria hoje: onde vai passar e horário

A seleção da Inglaterra recebe nesta terça-feira, 12/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), o time da Hungria no Estádio de Wembley pela oitava rodada no grupo I das Eliminatórias da Europa. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo da Inglaterra x Hungria hoje ao vivo

A partida entre Inglaterra e Hungria nesta terça-feira, às 15h45 (Horário de Brasília), tem transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada. Entretanto, você pode assistir através da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo. Data: 12 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Space

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura.

Prováveis escalações de Inglaterra x Hungria

Para os ingleses Reece James e Phillips não podem entrar em campo nesta terça-feira já que permanecem lesionados, enquanto os hungaros não tem Botka, Tamas e Fiola.

Inglaterra: Pickford; Mings, Luke Shaw, Stones, Walker; Mount, Rice, Henderson; Jack Grealish, Harry Kane, Sterling

Hungria: Gulacsi; Szalai, Orban, Lang; Schafer, Nego, Kleinheisler, Nagy; Szoboszlai, Schon; Sallai

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Inglaterra segue em primeiro lugar com 19 pontos, ou seja, venceu seis jogos e empatou um nas Eliminatórias. Dessa maneira, o elenco está próximo de confirmar a vaga direta para o Mundial de 2022 mas, primeiro, precisa continuar vencendo e torcer por tropeços da Albânia e Polônia para que consiga manter-se no topo.

Enquanto isso, o time da Hungria aparece na 4ª posição com 10 pontos, tendo ainda chances de terminar com a vaga da repescagem mundial até o ano que vem. Ao todo, venceu três jogos, empatou um e perdeu outros três confrontos em busca da classificação.

1 Inglaterra – 19 pontos

2 Albânia – 15 pontos

3 Polônia – 14 pontos

4 Hungria – 10 pontos

5 Andorra – 3 pontos

6 San Marino – 0 ponto