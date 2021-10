Jojo Todynho rebola de biquíni e rebate críticas: “As sem bunda passam mal”

Apesar de muito elogiada, a ex-participante de “A Fazenda” foi atacada por internautas que a apontaram como sem noção por rebolar. “Você, né, sem bunda?”, rebateu Jojo ao ser atacada. Outra seguidora afirmou que a cantora perdeu o senso crítico e estava causando vergonha alheia. Jojo não deixou barato e respondeu diretamente. “Vergonha eu tenho de pessoas com você. Eu sou livre, amor, e não vivo preocupada com a sociedade”, escreveu Jojo.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!