Jovem de 23 anos morre após ingerir um litro de vodka durante aposta com amigos

Um jovem alagoano, natural da cidade de Senador Rui Palmeira, no Sertão do Estado, morreu em São Paulo, após tomar um litro de vodka durante uma aposta feita com amigos. A vítima foi identificada apenas como Anderson, 23 anos. Familiares do rapaz realizaram uma campanha nas redes sociais para pagar o translado do corpo.

De acordo com relatos, Anderson, conhecido como “Ancinho”, estava acompanhado de uma turma de amigos, consumindo bebidas alcoólicas. Em um dado momento, os jovens apostaram entre si para saber quem conseguiria ingerir uma garrafa completa de vodka. O alagoano teria aceitado o desafio e tomou todo o liquido. Ainda segundo relatos, logo após tomar o conteúdo completo da garrafa de bebida, Anderson ficou tonto, começou a vomitar, se engasgou com o próprio vômito e morreu. O jovem teve duas paradas cardíacas e faleceu devido a broncoaspiração – entrada de substancias estranhas na via respiratória. A família do alagoano realizou uma campanha nas redes sociais e arrecadou fundos para trazer o corpo do jovem e sepultá-lo em Alagoas, na cidade de Senador Rui Palmeira.