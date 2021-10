Jovem é assassinado a tiros em frente de casa em Manaus

Esse crime foi registrado por volta das 22h45 na rua Dr. Daniel. Segundo a polícia, a vítima estava em frente de casa com o pai. Um grupo de criminosos chegou ao local e atirou contra a vítima. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Instituto Médico Legal, o jovem foi assassinado com 19 tiros. O pai dele passou mal e precisou receber atendimento médico. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Conforme a polícia, no local do crime, foram encontradas caixas de fogos de artifício. Por volta das 19h, um foguetório foi registrado em vários bairros de Manaus. A suspeita é que a ação tenha sido organizada por uma facção criminosa, a polícia considera o ato como uma apologia ao crime organizado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio da equipe de inteligência, informou que apura as informações sobre o foguetório que ocorreu na capital. O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, determinou reforço no policiamento ordinário e especializado.