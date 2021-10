Jovem sem CNH que atropelou dentista no AC é solta em audiência de custódia após pagar fiança de R$2,2 mil

Após ser presa em flagrante por ter atropelado e matado a dentista Maria Josilayne Ferreira Duarte no último dia 29 de setembro em Rio Branco (AC), a jovem Gabriely Lima Mourão foi solta na audiência de custódia para responder o processo em liberdade depois de pagar R$2,2 mil de fiança.

No grave acidente, Gabriely, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi autuada pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, o carro bateu em uma mureta após perder o controle, capotou e colidiu com a dentista, que vinha de motocicleta em sentido contrário na estrada e que morreu na hora, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o acidente, que ocorreu na Estrada da Floresta às 22h, próximo à rotatória do Via Verde Shopping, Gabriely foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco e fez exames que os permitiram ter alta médica. Lá, chegou a ser interrogada por agentes de polícia, onde optou por ficar em silêncio. Depois das avaliações dos profissionais de saúde, ela foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Nos relatórios sobre as condições pessoais e físicas da autuada, Gabriely contou que toma, por algumas vezes, remédio natural para controle de ansiedade e depressão, e que mora com pais e não trabalha.

Já na audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade mediante pagamento de multa estipulada em dois salários mínimos e cumprimento de medidas cautelares que, dentre as quais, inclui a proibição da condução de veículos automotores.

A vítima tinha acabado de se formar no curso de Odontologia. Nas redes sociais, ela havia compartilhado fotos referentes a um ensaio fotográfico expressando gratidão por ter concluído a graduação.

O Centro Universitário Estácio Unimeta publicou uma nota de falecimento da egressa. “Rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor”, falou. A empresa Acre Cap Legal, onde a dentista trabalhava, também expressou pesar pelo falecimento da jovem. “Ela parte deixando muitas lições de amizade, dedicação, profissionalismo e humanidade”.